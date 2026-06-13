Малайзийски самолети се сблъскаха на авиошоу (ВИДЕО)
Пилотите са катапултирали навреме Два индонезийски самолета се сблъскаха по време на тренировка за авиошоу. Инцидентът с военните летателни апарати е...
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Пилотите са катапултирали навреме Два индонезийски самолета се сблъскаха по време на тренировка за авиошоу. Инцидентът с военните летателни апарати е...