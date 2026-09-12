Б. Гуцанов: Ново пристанище под „Максуда“ ще върне Варна на картата
Три проекта на Борислав Гуцанов са част от личната му програма за развитие на Варна
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Три проекта на Борислав Гуцанов са част от личната му програма за развитие на Варна
Жители на квартал "Победа" във Варна скочиха срещу ромите от "Максуда", които бяха настанени на общежитие там. Наложи се полицията да засили присъстви...
Писмо за девет от ромските семейства от "Максуда" е изпратил Европейският съд по правата на човека България до общината във Варна. Какви конкретни мер...