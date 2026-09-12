Макс Телеком може да загуби лиценза за 4G
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) започна процедура по отнемане на разрешението за ползване на радиочестотен спектър в обхват 1800 MHz за о...
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Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) започна процедура по отнемане на разрешението за ползване на радиочестотен спектър в обхват 1800 MHz за о...
Телекомуникационният оператор Макс вече предлага супер бърз 4G LTE мобилен интернет и в Плевен. Със старта на мрежата от най-ново поколение плевенчани...
Основателят Краси Стойчев се оттегля от управата на дружеството