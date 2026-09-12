Кола блъсна майка с дете на зебра. Избяга
Детето е със синини по лицето и с подутина от лявата страна на главата
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Детето е със синини по лицето и с подутина от лявата страна на главата
Под ръководството и надзора на Софийска районна прокуратура е образувано досъдебно производство
София. Тригодишно дете е загинало при пътен инцидент на бул. „Околовръстен път" и ул. „Суходолска". Това съобщиха за Агенция „Фокус" от СДВР. Сигналът...