Режат добавките на родители на непълнолетни майки
Варна. Да се отнемат двойните добавки за семейства, в които непълнолетна майка получава помощи за деца, а родителите й за нея. Това предвижда предложе...
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Варна. Да се отнемат двойните добавки за семейства, в които непълнолетна майка получава помощи за деца, а родителите й за нея. Това предвижда предложе...