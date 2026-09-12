Модели за кралския двор и балове представиха във Варна
Лорд Евгени Минчев откри ревюто на Магдален Димитров
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Лорд Евгени Минчев откри ревюто на Магдален Димитров
Дъжд и заря заляха мощното парти за 60-ия рожден ден на бизнесмена Магдален Димитров. Властелинът на мъжката мода празнува с 250 дами и господа в свое...
София. Бизнесменът Магдален Димитров навърши 59 в компанията на 130 гости от цял свят. Сред тях бяха винаги усмихнатата бизнес дама Катя Роуз със сина...