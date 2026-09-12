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Мъж попитал треньора...
Кристиано Роналдо опроверга информациите, че е хомосексуалист. Португалецът обясни каква е причината да ходи често до Мароко. "Летях до там заради ху...
След продължаващи от десетилетия неуспешни опити на градксата управа да изчисти имиджа на прочутия площад "Таймс скуеър" в Манхатън, Ню Йорк, оскъдно...
Юсейн Болт явно умее да се забавлява и извън пистата за бягане. Ексцентричният спринтьор беше заснет как празнува рожденния ден на рапара Лил Уейн в н...
Антонио Бандерас бързо забрави Мелани Грифит. Два месеца след края на 18-годишния им брак той непрекъснато е забелязван в обятията на различни жени. И...