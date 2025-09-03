Виден соцлидер търси мацки за морето!

Нестандартна обява в мрежата предизвика небивал интерес и много коментари с люта ирония.

Петър Милчев, който е известна фигура в столичните среди на БСП, буквално „превъртя“ фейсбук с атрактивното предложение в една от популярните групи за споделено пътуване, пише Флагман бг.

Той е познат в софийските политически среди като бивш младежки лидер на БСП в Лозенец, активен участник в партийните дела и кандидат-депутат в няколко последователни избора.

Явно политическата пауза го е отвела към по-атрактивни летни цели – в случая, Южното Черноморие и дамското внимание.

Той написа следният текст: „12:30 тръгвам София-созопол със Порше. Подчертавам че приемам Дамска Компания".

Публикацията, съвсем очаквано, предизвиква лавина от коментари, шеги, ирония и директни подигравки. Сред най-добрите попадения:

„ Може ли снимка на Поршето? За една приятелка питам. “

„ Ще караш ли на газ, другарю? “

„ Може ли мама до Градина? На 70 е, но е кротка.

"Страх ли те е от мъжката компания или просто си в Tinder mood? “

„ Искаш ли нещо или просто търсиш внимание? “

„Пич, ако имаш нужда от дамска компания – дай си IBAN-а, ние ще ти съберем за Tinder Premium.“

„Порше има, ама духа климатика с вестник „Дума“, а?“

„С тоя пост и баба ми няма да ти се качи. А тя има Алцхаймер и мисли, че си Тодор Живков.“

„Да уточниш – седалките кожени ли са или е с юргани от село, за да не се търкат?“

„Една такава „дама“ като нищо ще ти свие портфейла и ще слезе в Пазарджик.“

„Ти не търсиш компания, ти си търсиш свидетелка при катастрофа.“

„С тоя Порше що не изкара някой пенсионер? Поне ще те благослови.“

„Пич, така го написа, че ми стана жал за теб. Ще ти пратя леля ми – вдовица е, ама прави страхотна баница.“

