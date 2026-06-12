МОЛ-ът на БСП с "патриотичен щанд"
Манолова и Добрев искат "зелена карта" за българите в Украйна София. Министерството на образованието да отвори спешен прием в родните ВУЗ-ове на канд...
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Манолова и Добрев искат "зелена карта" за българите в Украйна София. Министерството на образованието да отвори спешен прием в родните ВУЗ-ове на канд...