Медът – еликсир за организма
Яжте по 1 лъжица преди лягане и ще усетите зашеметяващ резултат
Следете всички новини, анализи и коментари за Лъжица. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Яжте по 1 лъжица преди лягане и ще усетите зашеметяващ резултат
Желаният ефект се постига с помощта на специалната текстура на прибора
Селфи стик с лъжица позволява на хората да се снимат самi докато ядат. Идеята хрумва на компания за зърнени храни в Америка, която поръчва изработка н...