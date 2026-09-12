Всичко за Людмил Тодоров

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Людмил Тодоров с нов роман

Людмил Тодоров с нов роман

От утре почитателите на Людмил Тодоров могат да си купят новия му роман "С череша се задави косът" издаден от "Колибри". "Идеята за книгата ми дойде о...

03 април | 19:50
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Людмил Тодоров пуска роман

Людмил Тодоров пуска роман

След като в началото на годината Людмил Тодоров пусна повестта си "Скептици" и сборника с разкази "Нагъл жизнелюбец", сега писателят режисьор се е зае...

08 декември | 6:10
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