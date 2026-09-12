Почина режисьорът на легендарен български сериал
Писателят, актьор, сценарист и режисьор си е отишъл след заболяване
Следете всички новини, анализи и коментари за Людмил Тодоров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Писателят, актьор, сценарист и режисьор си е отишъл след заболяване
От утре почитателите на Людмил Тодоров могат да си купят новия му роман "С череша се задави косът" издаден от "Колибри". "Идеята за книгата ми дойде о...
След като в началото на годината Людмил Тодоров пусна повестта си "Скептици" и сборника с разкази "Нагъл жизнелюбец", сега писателят режисьор се е зае...
Людмил Тодоров само за няколко месеца пуска две нови книги - повестта "Скептици" ("Сиела") вече е на книжния пазар, а сборникът с разкази "Нагъл жизне...
Страхуваме се да бъдем себе си, винаги имитираме света, смята писателят режисьор