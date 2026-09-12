Гергана Плетньова и Силвия Петкова триумфират на "Любовта е лудост"
Две млади родни актриси триумфираха на фестивала "Любовта е лудост" във Варна. Гергана Плетньова и Силвия Петкова бяха удостоени с наградата за най-до...
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Две млади родни актриси триумфираха на фестивала "Любовта е лудост" във Варна. Гергана Плетньова и Силвия Петкова бяха удостоени с наградата за най-до...
По червения килим пред хотел "Интернационал" в Златни пясъци довечера ще минат родни и чужди звезди. За старта на 23-то издание на кинофестивала "Любо...
"Любовта е лудост" опъна червения килим за 21-ви път в морската столица