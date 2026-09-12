Проф. Любомир Спасов разкри защо е била атаката срещу него
За 20 години той има зад гърба си около 300 чернодробни трансплантации
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За 20 години той има зад гърба си около 300 чернодробни трансплантации
Той призова за развитие на образованието чрез внедряване на съвременни методи на обучение
Целта е да запазим повече колеги, каза Любомир Спасов
Има списък с 58 пациенти, на които се предполага, че са извършени фиктивни интервенции в съдовата хирургия за над 300 000 лева
Проф. Спасов е основател и първи декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“
Полицаи и пожарникари трябва да дават първа помощ, казва проф. Любомир Спасов