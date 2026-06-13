Хванаха любител на уискито
Крадец на уиски бе заловен при третата си поредна кражба. 32-годишният Тодор е хванат в магазин на фирма "Еко асорти" в сливенския квартал "Кольо Фиче...
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Крадец на уиски бе заловен при третата си поредна кражба. 32-годишният Тодор е хванат в магазин на фирма "Еко асорти" в сливенския квартал "Кольо Фиче...
Американски студент успя да улови в свое видео как мълнии удрят два самолета в рамките на няколко секунди над Сиатъл. Самолетите са летели над летищет...