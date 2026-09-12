Всичко за Любен Кънев

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Любен Кънев влезе в манастир

Любен Кънев влезе в манастир

Любен Кънев, ченгето с особена прическа от "Под прикритие", се затвори в манастир за три дни преди премиерата на авторския му спектакъл "Stop". Утре т...

05 ноември | 23:25
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Тв юнак написа пиеса

Тв юнак написа пиеса

Любен Кънев репетира усилено, за да представи мултимедийния си кинотеатрален спектакъл "Stop". Познатият ни като инспектор Тодоров от "Под прикритие"...

08 октомври | 20:35
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Джаро и Попов на караоке

Джаро и Попов на караоке

Звездите от "Под прикритие" поляха премиерата на "Агенти" в Шумен Актьорите от постановката "Агенти", чиято премиера беше в Шумен, релаксираха след к...

11 юни | 16:45
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