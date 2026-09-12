Любен Кънев издава тайни от "All Inclusive"
Героят ми в сериала мечтае да бъде обичан, споделя актьорът
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Героят ми в сериала мечтае да бъде обичан, споделя актьорът
Любен Кънев избра да представи моноспектакъла си пред нашенци, за да не забравят родния език
Любен Кънев в "STOP"
Любен Кънев, ченгето с особена прическа от "Под прикритие", се затвори в манастир за три дни преди премиерата на авторския му спектакъл "Stop". Утре т...
Актьорът излиза с авторски моноспектакъл след седмица Навръх рождения си ден Любен Кънев ще бъде в онази треска, която е като манна небесна за актьор...
Любен Кънев репетира усилено, за да представи мултимедийния си кинотеатрален спектакъл "Stop". Познатият ни като инспектор Тодоров от "Под прикритие"...
Любен Кънев може да беше ченге и хакер от малкия екран, но през лятото е като совалка между турнета, екзалтирани фенки и работата по най-новия му авто...
Звездите от "Под прикритие" поляха премиерата на "Агенти" в Шумен Актьорите от постановката "Агенти", чиято премиера беше в Шумен, релаксираха след к...