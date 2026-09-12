Откриха паметна плоча на Любен Каравелов в Белград
На гостите на събитието бе представено и Българското неделно училище
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На гостите на събитието бе представено и Българското неделно училище
Заедно с Ботев са сред най-големите радетели за бъдещата Академия на науките Вместо да учи занаят в Османската империя, той се захваща с политика Лю...
Да се закрият две училища в Монтана поради намален брой на децата, решиха общинските съветници в града на последното си заседание. Причината е намалял...
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Кърджали. Над 150 млади хора от 7 специалности се дипломираха успешно, 13 от тях показаха през годините отлични резултати, съобщи директорът на Фи...