Ключов ден за БСП. Решават с кого ще се коалират за изборите
Предстои финализирането на самото коалиционно споразумение за лявото обединение
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Предстои финализирането на самото коалиционно споразумение за лявото обединение
Дишат във врата на БСП
Нинова започна войната с Радев, тя е готова на кабинет с който се съгласи, казва топ социалистът
Именити фигури започват ляво обединение
Причината е разпиляването на умове и енергия, каза лидерът на БСП-София
Няма предизвестен победител на едни предсрочни парламентарни избори, стана ясно от думите на социолога
Предстои гърч в ляво, казва социологът
Властта се отърва от неудобната патерица АБВ, БСП залага на "Всички срещу ГЕРБ" Георги Харизанов,Институт за дясна политика Процесите на излъчване н...
Калфин е най-силният кандидат вляво, но за БСП е предател - Какво предвещава кандидатпрезидентската кампания след излизането на АБВ от властта и на п...
Няма как да гоним европейски стандарти, а да прекаляваме с почивките Корнелия Нинова има куража да промени БСП, казва Пламен Грозданов Добре или зл...
„Това, че обиколих много населени места през кампанията ми дава много добра представа за това какви са проблемите на хората в тях. Тук, в Русе, по вре...
"Хайде сега да не си мерим лявото! Ние сме против някой да се смята за монополист на лявото политическо пространство. Още повече, че в БСП очевидно им...
Велислава Дърева, журналист Непрекъснато се говори как БСП трябвало да се реформира и че не била достатъчно реформирана. Нещо там става, ама така не...
Смолян. От нас зависи лявото да надделее на 25 май, за да има средства за малкия и средния бизнес, и социално слабите да не изпадат зад борда. Членств...
София."Има необходимост от нов проект в лявото пространство. И Георги Първанов също е достигнал до това заключение, но това не значи, че той ще е част...