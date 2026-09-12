Нинова влиза в битката за "Позитано" в понеделник
На 25.04.2016 г. /понеделник/ Корнелия Нинова ще представи своята платформа като кандидат за председател на НС на БСП. В обсъждането ще вземат участи...
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На 25.04.2016 г. /понеделник/ Корнелия Нинова ще представи своята платформа като кандидат за председател на НС на БСП. В обсъждането ще вземат участи...
Проф. Андрей Пантев Не знам какво значи "феодали в БСП", но обикновено се говори за феодали след поражение. В изборното стълкновение никой не говори...
У нас приказката за Костадинка нямаше как да се случи В неделя вечерта животът на Костадинка Кунева, която в Гърция наричат Константина, се преобърна...
От столетницата зависи дали ще се появят нейни роднини