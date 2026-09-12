Добрев и Мариана Попова с благотворително турне
Водачът на листата на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ в Габрово Кирил Добрев събра звездите Мариана Попова и Орлин Горанов на благотворително турне в региона. Средс...
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Водачът на листата на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ в Габрово Кирил Добрев събра звездите Мариана Попова и Орлин Горанов на благотворително турне в региона. Средс...
Видин. Румънският премиер и кандидат за президент Виктор Понта и председателят на румънския парламент Валериу Згоня пожелаха изборен успех на Коалици...
София. БСП - Лява България ще се казва коалицията на левицата за предсрочните парламентарни избори. Това решиха социалистите на пленума си днес. Името...