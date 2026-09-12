40 хил. деца отиват на лятно училище
Не са участвали в онлайн обучението
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Не са участвали в онлайн обучението
Стартираха летни занимания по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Благоевград“
55 млади хора променят представата за уроците като извор на скука Традицията повелява децата да бягат от уроците през лятото и да си спомнят за учебн...
София. Фондация Изиарт съвместно с ИЕФЕМ–БАН ви представят проекта "Лятно училище в музея" - уникално по рода си лятно училище, което ще се проведе пр...