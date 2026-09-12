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Революционери пред дъската

Революционери пред дъската

55 млади хора променят представата за уроците като извор на скука Традицията повелява децата да бягат от уроците през лятото и да си спомнят за учебн...

04 август | 20:25
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