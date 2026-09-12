Всичко за Луксозни Подаръци

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$29 млн. за остров в САЩ

$29 млн. за остров в САЩ

Ако искате да изненадате някой особено близък до сърцето ви за Нова година и имате излишни 29 млн. долара в банковата си сметка - можете да му купите...

29 декември | 20:45
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Подаръци за милиардери

Подаръци за милиардери

Класация на най-скъпите подаръци направи profit.bg. На първо място е частен самолет Gulfstream G650 за $58 млн. Много по-скромен вариант са джанти Asa...

03 декември | 22:30
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