$29 млн. за остров в САЩ
Ако искате да изненадате някой особено близък до сърцето ви за Нова година и имате излишни 29 млн. долара в банковата си сметка - можете да му купите...
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Ако искате да изненадате някой особено близък до сърцето ви за Нова година и имате излишни 29 млн. долара в банковата си сметка - можете да му купите...
С кучета се сдобиха Ахмед Доган и Владимир Путин
Класация на най-скъпите подаръци направи profit.bg. На първо място е частен самолет Gulfstream G650 за $58 млн. Много по-скромен вариант са джанти Asa...