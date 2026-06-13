Лукас Саша напусна Лудогорец
Бразилецът се сбогува емоционално с "орлите"
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Бразилецът се сбогува емоционално с "орлите"
"Лудогорец" може да удари нов джакпот в Германия, стана ясно днес. Няколко немски клуба били хвърлили око в халфа на "Лудогорец" Лукас Саша. Това съоб...
Лудогорец реализира втори силен трансфер, само три дни след като привлече вратаря Милан Борян, шампионът подписа с бразилския халф Лукас Саша. Той е д...