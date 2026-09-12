Всичко за Луис Фелипе Сколари

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Уволниха Лиус Фелипе Сколари

Уволниха Лиус Фелипе Сколари

Рио де Жанейро. Бразилската футболна федерация няма да поднови договора на националния селекционер Луис Фелипе Сколари, предаде АФП, позовавайки се на...

14 юли | 7:51
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