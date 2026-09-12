Уволниха Лиус Фелипе Сколари
Рио де Жанейро. Бразилската футболна федерация няма да поднови договора на националния селекционер Луис Фелипе Сколари, предаде АФП, позовавайки се на...
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Рио де Жанейро. Бразилската футболна федерация няма да поднови договора на националния селекционер Луис Фелипе Сколари, предаде АФП, позовавайки се на...
Луиш Фелипе Сколари обяви, че няма да подава оставка след катастрофалните загуби на Бразилия на Световното първенство по футбол. "Моят пост е в ръцет...
Бело Оризонте. Капитанът на Бразилия Давид Луис се извини на цялата нация за унижението, което претърпя от Германия. "Извинявам се на всички, извиняв...
Бразилия. "От анализите, които направихме, на финал ще играем срещу Аржентина", заяви селекционерът на Бразилия Луис Фелипе Сколари преди началото н...