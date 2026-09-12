"Сантос" се облизва за Е9 млн. от "Лудогорец"
"Лудогорец" почти сигурно е пред привличането на десния бек от бразилския "Сантос" Сисиньо, твърди бразилският "ndoline". За сега обаче само под наем...
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"Лудогорец" почти сигурно е пред привличането на десния бек от бразилския "Сантос" Сисиньо, твърди бразилският "ndoline". За сега обаче само под наем...
Разград. Лудогорец ще отвори билетна каса за феновете на ЦСКА до входа на сектор "Гости" на стадион "Лудогорец Арена". Гишето ще работи от 17,00 ч. в...
2500 българи ще викат за "Лудогорец" на "Местая" въпреки негативния резултат в първия мач. Интересът сред родните емигранти е огромен. 1500 от тях веч...