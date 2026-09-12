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Богатите все по-болни

Богатите все по-болни

Депресии и фобии мъчат заможните българи Богатите българи изпушват по-често заради стреса. Това обявиха родни лекари по повод Световния ден на психич...

11 октомври | 7:05
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