Четвърти ден търсят изчезналата край река Луда Мара жена
Благоевград. Четвърти ден продължава издирването на жената, която изчезна край буйните води на река Луда Мара в Петрич. Десетки полицаи и огнеборци и...
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Благоевград. Четвърти ден продължава издирването на жената, която изчезна край буйните води на река Луда Мара в Петрич. Десетки полицаи и огнеборци и...
Петрич. Жената, която най-вероятно е паднала в река Луда Мара в Петрич, все още не е открита. Търсенето й продължава, съобщиха от ОД МВР – Благоевград...
Десетки полицаи и огнеборци я търсят Благоевград. 30-годишна жена е в неизвестност, след като излязла да разхожда кучето си край река Луда Мара в Пет...
Благоевград. Тази година трябва да е много добра и успешна за петричанина Георги Котрулев. Мъжът откри на третия ден загубения кръст във водите на рек...
Това е знак за всички нас, че разпятието трябва да се хвърля на едно място в Петрич, твърди отец Ангел Кочев Благоевград. Река Луда Мара в Петрич и в...