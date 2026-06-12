Борисов: Хората по поречието на Луда Камчия да са готови за евакуация
Над 600 души от селата Величково, Гроздьово и Дъбравино ще бъдат евакуирани, след като язовир "Цонево" вече прелива. "Призовавам всички жители на насе...
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Над 600 души от селата Величково, Гроздьово и Дъбравино ще бъдат евакуирани, след като язовир "Цонево" вече прелива. "Призовавам всички жители на насе...