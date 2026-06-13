Всичко за Лубиц

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Изпушваме от работа

Изпушваме от работа

19,5 на сто от българите изпушват в офиса, 18% са изцедени от работа Многото задачи първо ни удрят в кръста, после разболяват и нервите По един Луби...

21 октомври | 5:20
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Проклятието на адашите

Проклятието на адашите

И готвач стана жертва на пилота убиец Снимката на мъжа, идентифициран погрешно като пилота убиец Андреас Лубиц, който разби самолет със 150 души във...

04 април | 10:44
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Burnout чумата на века

Burnout чумата на века

Прегряването удря все повече хора Умора, чести настинки, потиснато настроение са първите симптоми Изпушване. Напоследък чуваме думата по-често от "д...

28 март | 8:25
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