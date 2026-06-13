Изпушваме от работа
19,5 на сто от българите изпушват в офиса, 18% са изцедени от работа Многото задачи първо ни удрят в кръста, после разболяват и нервите По един Луби...
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19,5 на сто от българите изпушват в офиса, 18% са изцедени от работа Многото задачи първо ни удрят в кръста, после разболяват и нервите По един Луби...
Пилотът-самоубиец Андреас Лубиц може да е поставил определено химическо вещество в кафето на колегата си, за да отиде до тоалетна. Върху тази вероятно...
Германски лекари искат пилотите да бъдат подлагани на по-подробни медицински прегледи, след като Андреас Лубиц разби самолет на "Джърмануингс" със 150...
И готвач стана жертва на пилота убиец Снимката на мъжа, идентифициран погрешно като пилота убиец Андреас Лубиц, който разби самолет със 150 души във...
Черната кутия на самолета
Втората черна кутия на злополучният Еърбъс А320 е "използваема" и в добро състояние. Властите се надяват да получат повече улики за бедствието, причин...
Втората черна кутия на самолета на "Джърмануингс", управляван от Андреас Лубиц беше намерена в Алпите, след 9-дневно търсене. Така се върна надеждата...
"Дано да удържа полета", са думите, които казва Лубиц, когато капитанът на полета го моли да поеме контролана, за да отиде до тоалетната, пише френск...
Компанията "Луфтханза" е знаела, че вторият пилот на катастрофиралия във Френските Алпи самолет на дъщерната й фирма "Джърмануингс" е имал депресия. Т...
Видеозапис от последните секунди преди падането на самолета A320 във френските Алпи, направена в салона с пътниците, е открит на мястото на катастрофа...
Вторият пилот на самолета на "Джърмануингс", който за моментът е основният заподозрян за трагедията е познавал отлично района, в който е станала катас...
Бившата приятелка на Андреас Лубиц, втория пилот на германския Еърбъс А320, който е заподозрян, че умишлено е причинил катастрофата на самолета, твърд...
Прегряването удря все повече хора Умора, чести настинки, потиснато настроение са първите симптоми Изпушване. Напоследък чуваме думата по-често от "д...
Приятели на Андреас Лубиц разказват пред "Daily Mail", че той имал прякор - Анди Домата, който много го дразнел. Прякорът му лепнали още преди години,...