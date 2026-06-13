Георги Лозанов изригна! Кога закриваме България
Медийният експерт с важно предупреждение
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Медийният експерт с важно предупреждение
Какво разказа той за тежките моменти
В момента възможност генералният директор да бъде едноличен господар на медията
Разбира се, ние ще обсъдим в СЕМ искането от Държавната агенция за закрила на детето, но Съветът за електронни медии няма право на регулация в интерне...
Доц. Георги Лозанов кара последен мандат в медийния съвет "Слушам радио, гледам телевизия - пораженията са тежки". Това са думи на доц. Георги Лозано...