Всичко за Лозанов

Следете всички новини, анализи и коментари за Лозанов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Любопитно Мнения
Философът с папийонката

Философът с папийонката

Доц. Георги Лозанов кара последен мандат в медийния съвет "Слушам радио, гледам телевизия - пораженията са тежки". Това са думи на доц. Георги Лозано...

16 април | 21:40
0 коментара
10222