Ардински авджия отстреля 60-килограмова вълчица
Кърджали. 60-килограмова вълчица отстреля ловец от втора ловна дружинка Ардино – група Ахрянско. 37-годишният Светослав Младенов извадил късмет и изд...
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Кърджали. 60-килограмова вълчица отстреля ловец от втора ловна дружинка Ардино – група Ахрянско. 37-годишният Светослав Младенов извадил късмет и изд...
Кърджали. 270- килограмов глиган удари ловната дружинка в ардинското село Бял извор по време на неделния излет. 27-годишният авджия Гюнер Паша поваля...
Кърджали. Диви свине притесняват жителите на ардинското село Млечино. Хората разказват, че от началото на септември прасетата обикалят редовно около к...
Стара Загора. При тази жега, най-важното е човек да се запише при първия излет, да не е капо, за да има слука през целия сезон. С тази нагласа откриха...