Банките продават лошите си заеми
Банките продават проблемните си кредити. През миналата година на събирачи на вземания са прехвърлени 456,7 млн. лв. необслужвани заеми. Само за послед...
Следете всички новини, анализи и коментари за Лоши Заеми. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Банките продават проблемните си кредити. През миналата година на събирачи на вземания са прехвърлени 456,7 млн. лв. необслужвани заеми. Само за послед...
Размерът на лошите кредити в България е доста по-голям, отколкото в останалите страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Съотношението на проблемнит...
Лошите и преструктурирани кредити на банките се топят. Като това се наблюдава при заемите както за бизнеса, така и за гражданите. В края на май пробле...