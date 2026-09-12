Франция: Сирия отново използва химическо оръжие
Вашингтон. Френският външен министър Лоран Фабиюс обвини сирийското правителство във вторник, че отново е извършвало нападения с химическо оръжие. "Р...
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Вашингтон. Френският външен министър Лоран Фабиюс обвини сирийското правителство във вторник, че отново е извършвало нападения с химическо оръжие. "Р...
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