Шеф на "Локо" получи инфаркт
Анталия. Бившият национал Георги Марков, който е изпълнителен директор на "Локомотив" (София), е получи инфаркт по време на лагера в Турция, съобщи бТ...
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Анталия. Бившият национал Георги Марков, който е изпълнителен директор на "Локомотив" (София), е получи инфаркт по време на лагера в Турция, съобщи бТ...