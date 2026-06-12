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Шеф на "Локо" получи инфаркт

Шеф на "Локо" получи инфаркт

Анталия. Бившият национал Георги Марков, който е изпълнителен директор на "Локомотив" (София), е получи инфаркт по време на лагера в Турция, съобщи бТ...

09 февруари | 12:16
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