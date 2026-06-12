Дузпи решиха мача за Купата между "Локо" ГО и "Монтана"
Треньорският екип начело на "Монтана"
Следете всички новини, анализи и коментари за Локомотив Горна Оряховица. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Треньорският екип начело на "Монтана"
"Черно море" размаза Локомотив Горна Оряховица с 5:0 като гост в реванша и така с общ резултат 6:0 се класира за полуфиналите на Купата на България....
Учениците в Горна Оряховица ще отърват днешните часове заради мача на местния "Локо" с "Черно море" за купата на България. На желаещите да отидат на с...
Черно море победи Локомотив (Горна Оряховица) с 1:0. Двубоят във Варна бе първи от 1/4-финалите за Купата на България. Бекир Расим бе точен за Черно...