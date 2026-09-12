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Халф разтресе Турция с Путин

Халф разтресе Турция с Путин

Първият 1/16 финал в Лига Европа между "Фенербахче" и московския "Локомотив" (2:0) допълнително нажежи обтегнатата обстановка между Турция и Русия. Сл...

17 февруари | 21:05
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