Пращам "Локо" в завода за ракети
Шефът на "смърфовете" смята, че във футбола ни е пълно с глезльовци Взех Илиан Илиев, защото бе точен за първата ни среща, обяви Христо Крушарски Но...
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Шефът на "смърфовете" смята, че във футбола ни е пълно с глезльовци Взех Илиан Илиев, защото бе точен за първата ни среща, обяви Христо Крушарски Но...
Първият 1/16 финал в Лига Европа между "Фенербахче" и московския "Локомотив" (2:0) допълнително нажежи обтегнатата обстановка между Турция и Русия. Сл...
Капитанът на софийския "Локомотив" Александър Бранеков бе опериран в спортната клиника "Проф. Д-р Димитър Шойлев". Защитникът имаше проблеми с ахилесо...
Феновете на "Локомотив" и "Ботев" подгряха с мръсни номера преди битката за Пловдив. Срещата е днес от 17,00 часа на стадиона в базата на "канарчетата...