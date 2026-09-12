"Канарче" стана модел преди дербито
И градският транспорт забавя темпо по време на "Ботев" - "Локо" Защитникът на "Ботев" Даниел Златков стана модна икона непосредствено преди пловдивск...
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И градският транспорт забавя темпо по време на "Ботев" - "Локо" Защитникът на "Ботев" Даниел Златков стана модна икона непосредствено преди пловдивск...
Атанас Узунов бъзика "канарчетата" на общата пресконференция Градският сблъсък между пловдивските "Ботев" и "Локомотив" в последните години се превър...
Костов уверен, че Неделев ще рита в дербито Ударен трансфер готви "Локомотив" (Пд). Юношата на "Бенфика" Родригес Телес Пауло Серджо кара проби на "Л...