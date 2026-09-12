Голяма новина от САЩ за изтребителите ни
Новата радарна система е с изцяло електронно сканиране
Следете всички новини, анализи и коментари за "локхийд Мартин". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Новата радарна система е с изцяло електронно сканиране
Компанията е завършила сглобяването на първия F-16 Block 70
„Ние закупихме за нашите пилоти най-доброто, което се произвежда", изтъкна премиерът Борисов
И в енергетиката има голям шанс да направим големи проекти, каза премиерът
Каракачанов на среща с шефа на "Локхийд Мартин"
Вицепремиерът разговаря и с първия зам.-секретар на Държавния департамент на САЩ Андреа Томпсън
"Локхийд Мартин" спечели поръчка от НАСА, планират и военна машина със скорост до 6 маха Американският самолетостроителен гигант "Локхийд Мартин" спе...