Хакери от LizardSquad "свалили" Фейсбук
Група от хакери е виновна за срива в социалната мрежа Фейсбук тази сутрин. В страницата на LizardSquad в Туитър пише, че те поемат отговорност за „сва...
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Група от хакери е виновна за срива в социалната мрежа Фейсбук тази сутрин. В страницата на LizardSquad в Туитър пише, че те поемат отговорност за „сва...