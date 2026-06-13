Хиляди пяха и танцуваха на фестивал в Банско
Първата вечер на фестивала за съвременна популярна музика „BANSKO BEAT" събра на площада в Банско хиляди млади хора от цялата страна. Най-напред, още...
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Първата вечер на фестивала за съвременна популярна музика „BANSKO BEAT" събра на площада в Банско хиляди млади хора от цялата страна. Най-напред, още...
Прелестен, ритмичен, непостоянен, придирчив, цветен звук – така описват своя стил шведите от „Little Dragon". Уникалните алтернативни музиканти са отк...