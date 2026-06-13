Четоха стихове за Деня на Ботев
В Художествената галерия "Иван Фунев" във Враца се състоя Литературно четене на български писатели, посветено на Воеводата на българските поети Христо...
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В Художествената галерия "Иван Фунев" във Враца се състоя Литературно четене на български писатели, посветено на Воеводата на българските поети Христо...