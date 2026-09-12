БХК: Деца са лишени от свобода за незаконно дълго в България
София. В България деца биват лишават от свобода незаконно за дълги периоди. Това сочи доклад на Българския хелзинкски комитет (БХК). От там допълват,...
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София. В България деца биват лишават от свобода незаконно за дълги периоди. Това сочи доклад на Българския хелзинкски комитет (БХК). От там допълват,...
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