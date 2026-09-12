Секс и черен хумор във втория сезон на "Връзки"
Секс, изневяра, компромиси, отчуждение, преоткриване и непрекъснато търсене на идеалния партньор. Всички тези сюжетни линии ще се заплетат във втория...
Следете всички новини, анализи и коментари за Лили Маравиля. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Секс, изневяра, компромиси, отчуждение, преоткриване и непрекъснато търсене на идеалния партньор. Всички тези сюжетни линии ще се заплетат във втория...
Ивайло Герасков е французинът в най-новата версия на "Напразни усилия на любовта" - този път в театър "София" с режисьор Крис Шарков. Печеният актьор...
Ефектната актриса играе на италиански в гола сцена