Изненада! Повече от една актриса ще играе Лили Иванова
Идеята за продукцията "Лили - любовта е живот" е да бъде биографичен филм
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Идеята за продукцията "Лили - любовта е живот" е да бъде биографичен филм
За мен аз съм певицата Лили Иванова. За хората може би съм звезда.
София. Лили Иванова отново обира реакции от "Осана" до "Разпни го". Този път заради кавъра на английски на старата градска песен "Белите манастири", к...