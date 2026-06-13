Кейт Бланшет е злата мащеха в "Пепеляшка"
Историята на "Пепеляшка" е добре позната, а едноименната лента привлича с изключително естетската си визия. Сюжетът проследява живота на младата Елла...
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Историята на "Пепеляшка" е добре позната, а едноименната лента привлича с изключително естетската си визия. Сюжетът проследява живота на младата Елла...