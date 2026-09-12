Янчовичина развя флага на Банско в Лилехамер
Състезателката е много близо до квота за зимната параолимпиада в Пекин
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Състезателката е много близо до квота за зимната параолимпиада в Пекин
Катрин Маноилова спечели втори бронзов медал на продължаващите в Лилехамер Зимни олимпийски младежки игри. Българката стигна до отличията в международ...
Българският алпиец Георги Околски отпадна още в първия манш на слалома на зимните олимпийски младежки игри в Лилехамер. Самоковецът стартира добре, но...
България имаше участие в две дисциплини в петия ден от вторите зимни олимпийски младежки игри в Лилехамер (Нор). Щафетата ни в биатлона в състав Милен...
Талантливият български сноубордист Валентин Миладинов спечели бронзов медал от вторите зимни младежки олимпийски игри в Лилехамер. Роденият в Самоков...
С екипи в преобладаващо зелено и червено ще бъдат облечени българските спортисти на започващите следващия петък в Лилехамер Втори Зимни олимпийски мла...
България ще бъде представена на Вторите зимни младежки олимпийски игри от 12 спортисти, които покриха нормативите за участие в Лилехамер. Норвежкият г...