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Кол спря наш скиор в Лилехамер

Кол спря наш скиор в Лилехамер

Българският алпиец Георги Околски отпадна още в първия манш на слалома на зимните олимпийски младежки игри в Лилехамер. Самоковецът стартира добре, но...

19 февруари | 19:10
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