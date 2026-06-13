Жената на Шуми продаде самолета му
Жената на Михаел Шумахер вече се разделя с имуществото на своя съпруг. Половинката на седемкратния шампион във Формула Корина продаде личния самолет н...
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Жената на Михаел Шумахер вече се разделя с имуществото на своя съпруг. Половинката на седемкратния шампион във Формула Корина продаде личния самолет н...