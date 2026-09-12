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Много предприемачи отлагат тази стъпка, което е грешка
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Много предприемачи отлагат тази стъпка, което е грешка
Има опасения по отношение на строителството на нови блокове в АЕЦ
Истинското ЦСКА може да стане част от "Б" група, ако изчисти нередностите по критериите за лицензиране. Това обяви вчера зам.-изпълнителният директор...
За сериозен проблем два месеца преди лицензирането за Европа алармира Проспорт. Досегашният лицензионен мениджър на БФС напусна длъжността. От днес Ва...