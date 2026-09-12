Синдикалист предупреди: Голяма опасност за цената на тока
В момента енергийният микс е щадящ за битовите потребители
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В момента енергийният микс е щадящ за битовите потребители
Освобождаването от визи за грузинските граждани ще укрепи връзките между ЕС и Грузия, както и европейските перспективи на страната. Либерализирането н...
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви в ефира на бТВ, че "трябва да бъде ясно за българските потребители, че пълната либерализация на еле...
В началото на 2016 г. правителството има амбициозната цел либерализацията на енергийния пазар да стане факт. Това заяви министърът на енергетиката Тем...
София. Икономическата комисия в Народното събрание прие на първо четене предложението на БСП за промени в Закона за здравето, свързани с пушенето на...
Париж. Почти всички авиодиспечери стачкуват във Франция след засилването на движението им срещу либерализирането на европейското небе. Заради стачката...