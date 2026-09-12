Депутатите решиха за тока за бита
В парламента приеха на второ четене промените в Закона за енергетиката
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В парламента приеха на второ четене промените в Закона за енергетиката
Днес трябваше да бъде гласуван на второ четене общ законопроект за изменение на Закона за енергетиката
ДПС-Ново начало подкрепяме отлагането на либерализацията за бита
Решението е на първо четене
Разкри ще дойдат ли парите от Европа
Въвеждат механизъм, подобен на този за таван на цената за бизнеса
Добра новина за бизнеса
Домакинствата няма да плащат 20% по-скъп ток
Либерализацията трябваше да се случи през юли тази година
Първи парламентарен контрол на Главчев
Би трябвало от 1 юли да започне преходният период и да продължи до 1 юли 2025 година
Депутатите вземат изключително важно решение
Темата се обсъжда от 10 години насам, но администрацията не си е свършила работата
Депутатите с решение за либерализацията на пазара за битови абонати
Предложението е на Българския енергиен и минен форум
Либерализацията на пазара ще натовари домакинствата
Моделът на Световната банка за пълната либерализация на енергийния пазар трябва да бъде пренесен в националното законодателство чрез промени в законит...
„Трябва да припомним на Турция, че процесът на преговори за либерализиране на визовия режим за турските граждани зависи от положителното развитие в о...
Либерализацията на енергийния пазар не е някаква наша измислица или уникален експеримент - ние сме държава член на ЕС и се съобразяваме с директива, з...