Отиде си премиерът, който искаше да промени Китай
Ли Къцян управляваше 10 години
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Ли Къцян управляваше 10 години
Шанхай взима преднина в политическия връх на Поднебесната империя
Премиерът Борисов разговаря по телефона с китайския си голега Ли Къцян
Пряка въздушна линия София-Пекин и клон на китайска банка у нас, предлага президентът
Радев е на държавно посещение в Китайската народна република от 1 до 5 юли
Отношенията между България и Китай са доста динамични и приятелски, отбеляза премиерът
В последните години България се очерта като сериозен фактор на Балканите и затова бихме предложили една от следващите срещи на правителствените ръково...
Министър-председателят и китайският му колега Ли Къцян обсъдиха възможностите за активизиране на сътрудничеството между двете страни. Китай е наш първ...
Премиерът Бойко Борисов получи портрет-подарък от китайския си колега Ли Къцян. Художественото произведение е изработено с най-новата техника за рисув...
Китайският премиер Ли Къцян: Силният локомотив задвижва бързо влака Земеделското сътрудничество между Китай и ЦИЕ има голяма перспектива - Г-н пре...
Премиерът Пламен Орешарски е поканил китайския си колега Ли Къцян да гостува догодина. 2014 г. е особено добра за такова посещение, защото се навършва...