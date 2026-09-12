Всичко за Ли Къцян

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Ли Къцян идва в България

Ли Къцян идва в България

Премиерът Пламен Орешарски е поканил китайския си колега Ли Къцян да гостува догодина. 2014 г. е особено добра за такова посещение, защото се навършва...

10 септември | 19:25
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